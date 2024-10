Com presença de Depay, Corinthians está escalado para duelo com o Athletico

Depay no jogo entre Corinthians x Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







17/10/2024

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Athletico, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Principal contratação do clube na temporada, Memphis Depay será titular ao lado de Yuri Alberto no ataque.

Convocado para defender a seleção do Paraguai na última Data Fifa, Romero treinou com o restante do elenco e está à disposição de Ramón Díaz. O lateral-direito Fagner e o zagueiro André Ramalho, que cumpriram suspensão automática na última rodada, também retornam à equipe.

Portanto, a escalação do Corinthians para o duelo com o o Athletico tem: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Com um incômodo na panturrilha esquerda, o latera-esquerdo Hugo será desfalque nesta quarta-feira. Talles Magono, recuperado de lesão, foi liberado pelo departamento médico e deve ganhar minutos no segundo tempo do confronto.

Com 29 pontos conquistados, o Corinthians ocupa atualmente a 18ª colocação, dois pontos atrás do Athletico, que totaliza dois jogos a menos em relação ao rival. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).