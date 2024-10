Ônibus com torcedores sofreu emboscada antes de duelo contra o Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 19:37 • São Paulo (SP)

Corinthians e Athletico Paranaense se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Um ônibus que levava torcedores paranaenses ao jogo sofreu uma emboscada enquanto transitava na Rodovia Régis Bittencourt. Apesar do ocorrido, os torcedores conseguiram chegar ao estádio, em Itaquera.



Com presença de Depay, Corinthians está escalado para duelo com o Athletico



Os torcedores paranaenses foram atacados por santistas que retornavam de Chapecó (SC), onde a equipe paulista jogou na última quarta-feira, pela Série B, e perdeu por 3 a 2 para a Chapecoense. O veículo foi atingido por pedras, mas o motorista conseguiu fugir dos vândalos e seguiu viagem para São Paulo.

Torcedores compartilharam foto do ônibus danificado Foto: (Reprodução/Redes Sociais)

Nas redes sociais, atleticanos que estavam no ônibus compartilharam fotos do veículo com diversos vidros quebrados. Não há registros sobre prisões de vândalos que cometeram os ataques aos torcedores paranaenses.



O jogo

O confronto entre Corinthians e Athletico possui contornos de decisão. O Timão ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com 29 pontos. A equipe do Paraná está em 15º lugar do torneio com 31 pontos, porém, tem duas partidas a menos.