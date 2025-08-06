menu hamburguer
Torcedores do Corinthians fazem festa na frente do CT antes do Derby

Festa acontece antes do duelo decisivo pela Copa do Brasil

imagem cameraTorcida do Corinthians faz festa em frente ao CT Joaquim Grava (Foto: Cauê Gregoracci)
unnamed-1-1-aspect-ratio-1024-1024
Cauê Gregoraci Mathias
São Paulo (SP)
Dia 06/08/2025
21:24
  Matéria
Torcedores do Corinthians foram em frente ao CT Dr. Joaquim Grava para apoiar os jogadores antes do Derby, nesta quarta-feira (6). O ônibus do Timão saiu por volta de 18h30 (de Brasília) rumo ao Allianz Parque, local da partida decisiva entre Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil.

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Alvinegro Paulista, já havia convocado os torcedores nas redes sociais para apoiar os atletas do Corinthians antes da saída do CT. A festa teve rojões, sinalizadores e bandeiras. Alguns torcedores presentes na frente do CT se alocaram ao “Posto Corinthians”, local onde será exibido o jogo no telão.

Vale ressaltar que a partida terá torcida única, ou seja, apenas torcedores do Palmeiras estarão presentes no Allianz Parque.

A partida de volta acontece às 21h30 (de Brasília). Dorival Júnior repete a escalação do primeiro jogo das oitavas de final. Na linha defensiva, Dorival Júnior volta a apostar em André Ramalho e Gustavo Henrique. A dupla ganhou a confiança do treinador e se mantém na equipe titular para o duelo decisivo pela Copa do Brasil.

O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto

O Corinthians venceu o jogo de ida, na Neo Química Arena, por 1 a 0 e, por isso, joga pelo empate para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. Para avançar de fase, o Palmeiras precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Vitória alviverde por um gol de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Torcedores do Corinthians se reúnem em posto na zona leste para acompanhar o jogo contra o Palmeiras (Foto: Cauê Gregoracci/Lance!)

  Matéria
