Após lesão no clássico, Carrillo passa por cirurgia e desfalca o Corinthians

O meia André Carrillo, do Corinthians, passou por cirurgia para corrigir uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo na manhã deste sábado (9), em São Paulo.

Segundo o clube, o procedimento, realizado pelos médicos Rafael Macedo e Alfonso Apostólico, transcorreu sem complicações. Agora, Carrillo permanecerá três dias em repouso em casa antes de retornar ao CT Joaquim Grava, onde dará início ao tratamento fisioterápico no local da lesão.

O peruano se machucou no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, válido pela Copa do Brasil. No lance, após receber um contato do adversário, seu pé ficou preso no gramado, provocando a lesão. Ele caiu imediatamente e precisou ser substituído.

Além de Carrillo, o Corinthians também não terá Memphis Depay, que se recupera de um problema muscular. A equipe se prepara para enfrentar o Juventude, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi.

Na atividade deste sábado, os atletas iniciaram o dia com exercícios de força na academia. Depois, já no gramado, fizeram aquecimento seguido de treino de posse de bola e movimentações táticas voltadas à criação de superioridade numérica. Para finalizar, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho em campo reduzido.

A preparação para o duelo será encerrada na manhã de domingo, novamente no CT Joaquim Grava. No período da tarde, a delegação embarca para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.