Corinthians reencontra Maracanã em busca de novo desfecho na Copa do Brasil

Após três anos, o Corinthians volta a decidir uma Copa do Brasil no Maracanã. Neste domingo (21), às 18h (de Brasília), o clube alvinegro encara o Vasco, pelo título da competição nacional. O Timão busca exorcizar um 'fantasma' em um dos principais palcos do futebol mundial.

Em 2022, foi derrotado pelo Flamengo nos pênaltis e perdeu a taça na última vez em que chegou a uma decisão do torneio. O roteiro era parecido: empate por 0 a 0 na partida de ida, na Neo Química Arena, e a missão de buscar o resultado no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, o Coirnthians arrancou o empate por 1 a 1, com gol de Giuliano.

Nos pênaltis, saiu na frente ao ver Cássio defender uma cobrança de Filipe Luiz, atual treinador Rubo-Negro. Entretanto, Fagner e Mateus Vital desperdiçaram suas penalidades e o Flamengo acabou com o título.

A Fiel se agarra na superação, palavra de ordem nesta temporada. No Paulistão, o clube quebrou um jejum de seis anos sem títulos ao bater o Palmeiras na decisão. Fora de campo, muitos problemas políticos, o principal deles com o impeachment de Augusto Melo, mas a equipe se superou em campo para chegar em mais uma decisão.

Nesta Copa do Brasil, o Corinthians eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. O clube alvinegro chega pressionado para a decisão, mas carrega consigo o feito de ter vencido todos os jogos fora de casa nesta competição.

Corinthians e Vasco decidem o título (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

A decisão da Copa do Brasil

No jogo de ida, as equipes empataram por 0 a 0, na Neo Química Arena. No Maracanã, será como uma partida única: quem vencer leva a taça, em caso de um novo placar igual, a decisão será nas penalidades. Dorival Júnior terá força máxima para a final.

O Corinthians deve ter uma mudança no meio de campo. Garro deve ser sacado para a entrada de um volante, no caso, Maycon. A estratégia se assemelha a feita nas semifinais contra o Cruzeiro, vencidas pelo Timão nos pênaltis.

A provável escalação para a final da Copa do Brasil é composta po: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Maycon (Garro); Memphis e Yuri Alberto.

A equipe paulista busca o tetracampeonato. Anteriormente, o Corinthians conquistou o campeonato em 1995, 2002 e 2009.