Talles Magno liga alerta no Corinthians para a final: ‘Não podemos desligar’

O Corinthians encara o Palmeiras na quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), no segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista. A partida será na Neo Química Arena e terá somente torcedores do Timão. Talles Magno, atacante do clube alvinegro, valorizou a final ser em Itaquera.

— Com esse calor da torcida e com essa atmosfera diferente estamos bem-preparados e ligados. Qualquer bobeira do adversário, estamos prontos e perto de gol. Os meias olhando os espaços em campo com muito mais visão. Eu acho que é muito importante ir com essa confiança, sabendo que em casa somos muito fortes — disse o atacante em entrevista à "Corinthians TV".

Talles Magno esteve em campo na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida da final do Paulistão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Atenção pelo título

O Timão venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, e pode empatar na Neo Química Arena para conquistar o título estadual. Yuri Alberto marcou o gol do Corinthians na primeira partida da final do Campeonato Paulista.

Talles Magno destaca que o Timão precisa aproveitar a vantagem conquistada na casa do adversário. O atacante destacou que o elenco do Corinthians está preparado para a decisão contra o Palmeiras, não só fisicamente, mas mentalmente.

— Em qualquer jogo temos concentração, mas falando de uma final, é uma coisa extraordinária, não podemos desligar em nenhum minuto. Todos os jogadores do Corinthians estão preparados e dispostos para fazer de tudo por este título. O grupo está bem física e mentalmente. Estamos confiantes para essa decisão — disse completou o jogador.

Talles Magno divide a artilharia do Corinthians no Campeonato Paulista com Yuri Alberto. Ambos marcaram cinco gols na competição estadual.