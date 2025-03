Corinthians treina para a final do Paulistão enquanto aguarda reforços

O Corinthians segue se preparando para o confronto contra o Palmeiras, pela decisão do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Nesta segunda-feira (24), Ramón Díaz comandou um treinamento no CT Dr. Joaquim Grava.

Foi quinto treino consecutivo do Corinthians antes da decisão do Paulistão. Após uma folga de três dias no início da Data Fifa, a comissão técnica do Timão intensificou a preparação do elenco com treinos diários, alguns deles em dois períodos.

O trabalho foi focado na parte física dos atletas. O elenco realizou atividades na academia do CT Dr. Joaquim Grava. Ramón Díaz ainda não pôde contar com Memphis, José Martínez, Romero, Félix Torres e Carrillo, que defendem suas seleções na Data Fifa.

Memphis é esperado nesta terça-feira (25), dois dias antes do jogo de volta da final do Paulistão contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O atacante entrou em campo e marcou um gol no empate por 3 a 3 entre Holanda e Espanha, pela Liga das Nações, mas sua seleção acabou derrotada nos pênaltis.

Os dois dias de treino são uma vantagem em relação aos jogadores sul-americanos que terão que disputar partidas na terça-feira (25), pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Corinthians conta com outros quatro atletas nesta situação: Félix Torres, do Equador, Carrillo, do Peru, José Martínez, da Venezuela, e Romero, do Paraguai.

Raniele realizando trabalhos físicos (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Olho na decisão

No dia 27 de março, quinta-feira, o Corinthians encara o Palmeiras no jogo de volta da final do Campeonato Paulista. A partida será na Neo Química Arena e terá somente a presença da Fiel por determinação do Ministério Público de São Paulo, que desde 2016 permite somente torcida mandante em clássicos na capital.