Bastidores: Como o Corinthians garantiu a renovação de Talles Magno com o NY City

O Corinthians acertou a renovação do empréstimo de Talles Magno até o final desta temporada. Emprestado pelo New York City, o vínculo do atleta ia até a metade deste ano, mas o Timão conseguiu negociar a prorrogação do contrato. A informação foi noticiada pela 'CNN', e confirmada pelo Lance!

Financeiro

A equipe norte-americana estava receosa quanto a renovação do atleta. A obrigação de compra prevista no contrato de empréstimo assinado em setembro do último ano previa que o Timão precisava desembolsar 13,5 milhões de dólares (cerca de R$ 77,5 milhões na cotação atual).

O Corinthians entrou em contato com o clube norte-americano em busca da renovação do contrato, fato que não estava previsto no contrato. Após negociações, ficou combinado que o Timão irá pagar R$ 5 milhões ao Grupo City, que administra a equipe dos Estados Unidos.

Talles Magno marcou cinco gols na campanha do título do Paulistão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Desejo do atacante

Talles Magno foi um dos principais responsáveis pela renovação. Ambientado na Neo Química Arena, o atacante sempre manifestou interesse em permanecer no Corinthians. Desde que chegou ao Timão, em setembro do último ano, fez 36 partidas, 18 como titular, e fez oito gols. O jogador marcou cinco gols no Campeonato Paulista desta temporada, conquistado pelo clube alvinegro.

Visibilidade

O Grupo City sempre acreditou que o Corinthians era uma boa janela para Talles Magno se destacar e virar uma possível negociação futura. Com 22 anos, o conglomerado acredita que o jogador pode render uma boa venda.

O atleta teve problemas com lesões na última temporada e perdeu espaço no ataque do Corinthians após as chegadas de Memphis, que formou boa dupla com Yuri Alberto. O Timão defendeu que com o calendário cheio, Talles Magno terá mais oportunidades como titular ao longo da temporada.