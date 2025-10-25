Surpresa contra o Vitória, meia retorna ao Corinthians após dois meses
Última partida de Carrillo foi em agosto, contra o Palmeiras
A escalação do Corinthians contra o Vitória pode ser classificada como surpreendente. Primeiro pela mudança no esquema tático, com a equipe formatada em um 3-5-2, mas principalmente pelo retorno de Carrillo aos gramados.
O meia está recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e entra em campo após mais de dois meses. A última vez que disputou uma partida foi na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 6 de agosto.
Na ocasião, o atleta se machucou em uma dividida com Giay, atleta do Palmeiras, e saiu ainda antes do apito final. A avaliação na época era que a lesão era grave, e Carrillo inclusive passou por cirurgia. Previsões internas duvidavam até do seu retorno nesta temporada, enquanto otimistas apostavam em uma recuperação até as semifinais da Copa do Brasil
Aos 34 anos, o peruano surpreendeu e volta ainda em outubro, com um tempo considerável até o primeiro jogo da semifinal da competição nacional, contra o Cruzeiro, marcado para o dia 10 de dezembro. Mais do que isso, é titular no primeiro jogo em que é relacionado desde o retorno.
Contratado em 2024, o peruano foi peça fundamental da equipe comandada por Ramón Díaz que conquistou uma arrancada no último Brasileirão e o título do Paulistão na atual temporada.
Números do Carrillo pelo Corinthians em 2025
- André Carrillo pelo Corinthians em 2025
- 41 jogos (29 titular)
- 3 gols
- 2 assistências
- 36 passes decisivos (0.9 por jogo)
- 8 grandes chances criadas
- 85% de acerto no passe longo
- 14 finalizações (5 no gol)
- 64% de eficiência nos dribles
- 1.2 desarmes por jogo
- 3.2 bolas recuperadas por jogo
- 47% dos duelos vencidos
- 0.9 faltas cometidas por jogo
- Nota Sofascore 6.99
