Corinthians

Surpresa contra o Vitória, meia retorna ao Corinthians após dois meses

Última partida de Carrillo foi em agosto, contra o Palmeiras


Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 25/10/2025
15:40
Carrillo
imagem cameraCarrillo retorna ao time titular após dois meses (Foto: Alan Morici/AGIF)
A escalação do Corinthians contra o Vitória pode ser classificada como surpreendente. Primeiro pela mudança no esquema tático, com a equipe formatada em um 3-5-2, mas principalmente pelo retorno de Carrillo aos gramados.

O meia está recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e entra em campo após mais de dois meses. A última vez que disputou uma partida foi na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 6 de agosto.

Na ocasião, o atleta se machucou em uma dividida com Giay, atleta do Palmeiras, e saiu ainda antes do apito final. A avaliação na época era que a lesão era grave, e Carrillo inclusive passou por cirurgia. Previsões internas duvidavam até do seu retorno nesta temporada, enquanto otimistas apostavam em uma recuperação até as semifinais da Copa do Brasil

Aos 34 anos, o peruano surpreendeu e volta ainda em outubro, com um tempo considerável até o primeiro jogo da semifinal da competição nacional, contra o Cruzeiro, marcado para o dia 10 de dezembro. Mais do que isso, é titular no primeiro jogo em que é relacionado desde o retorno.

Contratado em 2024, o peruano foi peça fundamental da equipe comandada por Ramón Díaz que conquistou uma arrancada no último Brasileirão e o título do Paulistão na atual temporada.

Carrillo
Carrillo será titular do Corinthians contra o Vitória (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Números do Carrillo pelo Corinthians em 2025

  1. André Carrillo pelo Corinthians em 2025
  2. 41 jogos (29 titular)
  3. 3 gols
  4. 2 assistências
  5. 36 passes decisivos (0.9 por jogo)
  6. 8 grandes chances criadas
  7. 85% de acerto no passe longo
  8. 14 finalizações (5 no gol)
  9. 64% de eficiência nos dribles
  10. 1.2 desarmes por jogo
  11. 3.2 bolas recuperadas por jogo
  12. 47% dos duelos vencidos
  13. 0.9 faltas cometidas por jogo
  14. Nota Sofascore 6.99

