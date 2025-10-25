Surpresa contra o Vitória, meia retorna ao Corinthians após dois meses

A escalação do Corinthians contra o Vitória pode ser classificada como surpreendente. Primeiro pela mudança no esquema tático, com a equipe formatada em um 3-5-2, mas principalmente pelo retorno de Carrillo aos gramados.

continua após a publicidade

O meia está recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e entra em campo após mais de dois meses. A última vez que disputou uma partida foi na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 6 de agosto.

Na ocasião, o atleta se machucou em uma dividida com Giay, atleta do Palmeiras, e saiu ainda antes do apito final. A avaliação na época era que a lesão era grave, e Carrillo inclusive passou por cirurgia. Previsões internas duvidavam até do seu retorno nesta temporada, enquanto otimistas apostavam em uma recuperação até as semifinais da Copa do Brasil

continua após a publicidade

Aos 34 anos, o peruano surpreendeu e volta ainda em outubro, com um tempo considerável até o primeiro jogo da semifinal da competição nacional, contra o Cruzeiro, marcado para o dia 10 de dezembro. Mais do que isso, é titular no primeiro jogo em que é relacionado desde o retorno.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Contratado em 2024, o peruano foi peça fundamental da equipe comandada por Ramón Díaz que conquistou uma arrancada no último Brasileirão e o título do Paulistão na atual temporada.

continua após a publicidade

Carrillo será titular do Corinthians contra o Vitória (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Números do Carrillo pelo Corinthians em 2025