Vitória tem mudanças para enfrentar o Corinthians; veja escalação

O Vitória está escalado para o jogo decisivo contra o Corinthians, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com retornos importantes e novos desfalques no time, o Rubro-Negro entra em campo a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, em jogo que pode tirar a equipe da zona de rebaixamento.

Jair Ventura tem boas notícias com a volta dos atacantes Erick e Renato Kayzer, do zagueiro Camutanga e do volante Dudu, que cumpriram suspensão na vitória diante do Santos. Os três primeiros, inclusive, são titulares neste sábado.

Por outro lado, o Vitória tem a ausência do lateral-direito titular Raúl Cáceres, suspenso depois de levar o terceiro cartão amarelo contra o Peixe. Seu substituto será o jovem Paulo Roberto, já que Claudinho está com uma lesão no joelho esquerdo. Edu (adutor direito), Baralhas (posterior da coxa esquerda) e Fabri (posterior da coxa direita) também estão fora por lesão.

Quem assume a vaga de Baralhas, titular da equipe, é o volante Willian Oliveira, que chegou a entrar no decorrer do jogo contra o Santos.

➡️Técnico do Vitória, Jair Ventura tem histórico equilibrado contra o Corinthians

Camutanga volta a ser opção para o Vitória contra o Corinthians (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Corinthians

Dessa forma, a escalação do Vitória contra o Corinthians é a seguinte: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira, Ronald; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Já o Timão vai a campo com: Felipe Longo; João Pedro, Raniele e Gustavo Henrique; André Carrillo, José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Memphis e Yuri Alberto.

VITÓRIA x CORINTHIANS

30ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Corinthians: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC).