O Corinthians está escalado para o confronto contra o Vitória, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador. Com desfalques, Dorival Júnior promoveu uma mudança tática.

A equipe irá jogar com um 3-5-2, uma mudança do 4-4-2 utilizado nos últimos jogos. Sem Matheuzinho, o treinador optou por uma linha defensiva com João Pedro, Gustavo Henrique e Raniele, em uma função mais defensiva.

No meio, o treinador promoveu o retorno de Carrillo, que se recuperou de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e entra em campo após mais de dois meses. A última vez que o peruano entrou em campo foi na vitória sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, em agosto.

Outra novidade é José Martínez entre os titulares. O venezuelano ficou fora dos dois últimos jogos após faltar em cinco treinamentos sem justificativa. O atleta deve fazer uma função como ala pelo direito, enquanto Mathues Bidu irá atuar pela esquerda. Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto encabeçam a tríade ofesniva.

A meta também passou por mudanças. Com uma luxação no ombro, Hugo Souza não viajou para Salvador e será substituído por Felipe Longo. Cria do Terrão, o goleiro de 19 anos fez a sua estreia na derrota contra o Santos e fará sua segunda partida entre os profissionais.

O Corinthians não poderá contar também com o volante André e o meia-atacante Vitinho, que estão no departamento médico.

Dorival Júnior escalou o Timão com: Felipe Longo; João Pedro, Raniele e Gustavo Henrique; André Carrillo, José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Memphis e Yuri Alberto

Corinthians terá retorno de Carrillo contra o Vitória (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Partida decisiva para o Corinthians

O clube alvinegro busca engatar a segunda vitória consecutiva na atual edição do Brasileirão, um feito que ainda não alcançou na temporada. Na última rodada, o Timão venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, na Neo Química Arena.

Os comandados de Dorival Júnior ocupam a 11ª colocação na tabela, com 36 pontos. Em 17º, o Vitória venceu suas duas últimas partidas e quer sair da zona de rebaixamento.