O Vitória está pronto para mais uma decisão no Campeonato Brasileiro. Com retornos importantes no time, o Rubro-Negro entra em campo a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, para enfrentar o Corinthians em jogo que pode tirar a equipe da zona de rebaixamento.

Jair Ventura tem boas notícias com os retornos dos atacantes Erick e Renato Kayzer, do zagueiro Camutanga e do volante Dudu, que cumpriram suspensão na vitória diante do Santos. Os três primeiros, inclusive, devem ser titulares neste sábado.

Por outro lado, o Vitória tem a ausência do lateral-direito titular Raúl Cáceres, suspenso depois de levar o terceiro cartão amarelo contra o Peixe. Seu substituto natural é o lateral Claudinho, mas o jovem Paulo Roberto também é uma opção.

Dessa forma, a provável escalação do Vitória contra o Corinthians é a seguinte: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Raúl Cáceres, suspenso do jogo contra o Corinthians, em treino do Vitória; veja acima a provável escalação (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o último treino do Vitória?

Os atletas iniciaram os trabalhos desta sexta-feira com aquecimento e, logo depois, participaram de um treino tático de dez jogadores contra dez. Em seguida, foram trabalhadas situações de bolas paradas ofensivas e defensivas, além de atividades voltadas às finalizações e troca de passes em espaço reduzido.

VITÓRIA x CORINTHIANS

30ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Corinthians: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC).