STJD denuncia Fabinho Soldado e mais quatro do Corinthians

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) denunciou Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, e outros três funcionários do clube alvinegro por conduta antidesportiva na derrota por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no dia 13 de julho.

Além de Fabinho Soldado, o auxiliar administrativo José Carlos Freitas Júnior, o preparador de goleiro Marcelo Carpes, o preparador físico Reverson Pimentel e o observador técnico Mauro Silva também foram denunciados.

Os funcionários do Corinthians foram enquadrados no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê de um até seis jogos de suspensão. O julgamento está previsto para acontecer na próxima quinta-feira (18).

Os representantes do reclamaram da marcação de um pênalti, no primeiro tempo, a favor do Red Bull Bragantino. O Corinthians chegou a empatar o confronto, mas o clube alvinegro sofreu a virada nos acréscimos. O árbitro Bruno Arleu de Araújo registrou os eventos na súmula.

Corinthians foi derrotado por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- Após o término do primeiro tempo, no túnel de acesso ao vestiário da arbitragem, os senhores Mauro da Silva, Fábio de Jesus e Reverson Pimentel, todos funcionários da equipe mandante, me abordaram e proferiram as seguintes palavras de forma ríspida e agressiva: "Não foi pênalti! É sempre você! vem aqui prejudicar a gente!". Informo ainda que nesse momento, o senhor Mauro teve que ser contido pelo policiamento - diz trecho da súmula.

- Informo que ao término da partida, no túnel de acesso ao vestiário da arbitragem, fui abordado pelos senhores Marcelo Carpes, José Carlos de Freitas e Fábio de Jesus, funcionários da equipe mandante, que proferiram por diversas vezes de forma agressiva as seguintes palavras: "Ninguém vai falar do pênalti? Vocês são muito ruins! Não foi pênalti! Informo ainda que após o término da partida houve invasão de uma criança pelo setor leste, sendo contida pela segurança privada - finalizou o árbitro.