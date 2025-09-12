Gui Negão se firma no Corinthians e mira recorde na década

Gui Negão iniciou bem sua trajetória no Corinthians. O atacante de 18 anos substituiu Yuri Alberto, que passou um mês fora dos gramados por uma cirurgia de hérnia inguinal, e foi fundamental nos últimos jogos do clube alvinegro.

O jovem marcou quatro gols nos primeiros dez jogos que disputou nesta temporada. Gui Negão chegou a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta temporada, quando o clube ficou com o vice-campeonato, e o atacante balançou as redes duas vezes na campanha.

No Brasileirão Sub-20, Gui Negão se destacou e ganhou a oportunidade de treinar com os profissionais. Ele participou de dez jogos e marcou seis gols na competição, na qual o Timão não teve bom desempenho, terminando na 15ª colocação e sendo eliminado ainda na primeira fase.

Bom desempenho

O atacante marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense, na quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Gui Negão soma dois gols na competição, pois balançou as redes também na ida do confronto, quando o Timão bateu o adversário por 1 a 0, em Curitiba.

O atacante está próximo de superar joia com mais gols pelo Corinthians no ano de efetivação como profissional na década. A marca pertence a Wesley e Mantuan, que em 2024 e 2022, respectivamente, fizeram cinco gols cada. Em 2021, Adson marcou três gols, e em 2023, Felipe Augusto balançou as redes em duas oportunidades.

Gui Negão deve se manter no time titular contra o Fluminense, no sábado (13), às 21h, no Maracanã, pelo Brasileirão. Memphis, com um edema na coxa, deve ficar fora. A tendência é que o centroavante forme ataque com Yuri Alberto, Vitinho ou Kayke.