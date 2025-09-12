O Corinthians espera a premiação da Copa do Brasil para auxiliar nos compromissos financeiros. Com a classificação para a semifinal do torneio, o Timão chegou a R$ 20,6 milhões em bônus pelas vitórias contra Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense.

A vaga na semifinal rendeu R$ 9,9 milhões aos cofres alvinegros. O Corinthians ainda não recebeu o valor, que deve ser pago pela CBF em até quatro dias úteis. A diretoria conta com a quantia para cumprir compromissos do clube. O campeão da Copa do Brasil receberá R$ 77 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 33 milhões.

Nesta edição da Copa do Brasil, o Corinthians não teve premiações congeladas. Nos últimos anos, porém, o clube precisou lidar com bloqueios de verbas em diferentes competições, em razão de cobranças judiciais de diversos empresários, credores do Timão.

Em janeiro, o Corinthians teve contas bloqueadas após ações de empresários na Justiça Federal. Entre eles estava André Cury, a quem o clube deve R$ 28,8 milhões. Para evitar novos transtornos, no fim do ano passado a diretoria alvinegra protocolou o Regime Centralizado de Execuções (RCE), que organiza uma fila de credores e impede o congelamento de verbas.

Corinthians venceu o Athletico Paranaense e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O dinheiro chega em boa hora para o Corinthians. Nos últimos meses, a diretoria alvinegra tem se desdobrado para reforçar o caixa. No fim de agosto, o clube recebeu R$ 50 milhões da Nike pela renovação do contrato com a fornecedora esportiva.

Dívidas do Corinthians

O Timão corre para resolver um transfer ban imposto pela Fifa. A punição impede o clube de inscrever novos jogadores pelas próximas três janelas de transferências, e é referente ao atraso no pagamento por Félix Torres, junto ao Santos Laguna, do México, realizada ainda no início de 2024, na gestão de Augusto Melo.

O Timão precisa pagar R$ 41 milhões aos mexicanos, e negocia para reverter a decisão da entidade máxima do futebol. A diretoria chegou a ofertar o pagamento de 70% da despesa, o que não foi aceito. A sanção só se encerra com um acordo com o Santos Laguna.

Além disso, a diretoria também encaminhou um acordo para pagar bonificações previstas em contrato para Memphis. O Corinthians encaminhou o pagamento parcelado de R$ 11 milhões ao astro holandês.