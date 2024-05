Site vaza suposta terceira camisa do Corinthians para 2024; veja

(Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 16:05 • São Paulo (SP)

O Footy Headlines, portal especializado em camisas de futebol, vazou o que deve ser a nova camisa alternativa do Corinthians para 2024.

O modelo da nova camisa do Corinthians segue a temática adotada pela Nike tanto no primeiro quanto no segundo uniforme desta temporada, com a pauta antirracismo. O mote da campanha foi “Nossa história é uma página em preto”

Foto: Reprodução / Footy Headlines

Nas imagens vazadas, é possível ver o símbolo da luta antirracista dentro da gola. A camisa terá listras brancas e pretas, e cada lado da manga será de uma das cores citadas. O lançamento do novo manto do Timão deve ocorrer em setembro.

O modelo da suposta nova terceira camisa do Corinthians é inspirado nos desenhos utilizados pela Nike em 2004-2005 com uniformes que tiveram a temática antirracismo.

O próximo compromisso do Corinthians será na terça-feira (28), contra o Racing-URU, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na segunda posição do Grupo F com dez pontos, uma vitória simples coloca o Timão na liderança da chave e carimba a vaga direta para as oitavas de final

(Foto: Reprodução / Footy Headlines)