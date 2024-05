Thiago Asmar parabeniza Botafogo por treino aberto para arrecador doações ao RS (Foto: Reprodução/Youtube)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Durante o Canelada, programa da Jovem Pan que foi ao ar neste domingo (26), o jornalista Thiago Asmar, conhecido popularmente como “Pilhado”, nome do seu canal do Youtube, cobrou fortemente os times brasileiros pela falta de atitudes beneficentes pelo Rio Grande do Sul.

O jornalista se posicionou a favor da paralisação do campeonato brasileiro, desde que a pausa fosse justificada com diversas atitudes, programas e eventos, realizados pelos clubes, a fim de arrecadar doações para as vítimas das tragédias climáticas que afetaram o Rio Grande do Sul.

- Não adianta parar o campeonato se os clubes não fizerem nada. Pra parar o campeonato tinha que ser pra todos os clubes fazerem treino aberto, campanhas. Arrecadarem alimento, cobertor, colchão, produtos de limpeza - cobrou Pilhado.

Pilhado detonou os times brasileiros por omissão (Foto: Reprodução/Youtube)

Na visão de Thiago, os clubes brasileiros, com exceção de Atlético Mineiro e Botafogo, não estão fazendo absolutamente nada para mobilizar e conscientizar seus torcedores.

- Nenhum clube fez nada. Parou o campeonato brasileiro e nenhum clube fez absolutamente nada, sendo justo com o Botafogo, que fez esse treino aberto para arrecadar. Por que o Flamengo não fez? Por que o Corinthians não fez? O São Paulo, o Palmeiras, o Vasco? Tem que fazer todo mundo. Fluminense, Cruzeiro… - disparou rispidamente o jornalista sobre a falta de atitude dos times brasileiros.

- Se parou o campeonato, é pra conscientizar a população de que os olhares agora tem que estar no RS. Futebol conscientiza. Quando o time fala, o torcedor escuta - completou.

Por último, Thiago parabenizou o Botafogo que realizou neste domingo, um treino aberto solidário, recebendo doações e convertendo todas as verbas arrecadadas em ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul.