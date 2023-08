A Prefeitura de Betim atualizou na manhã desta terça-feira (22) o estado de saúde dos seis corintianos e do motorista que permanecem internados no Hospital Público Regional, após o acidente de ônibus da madrugada de domingo. O condutor, de 39 anos, segue em estado grave no CTI, mas tem respondido bem aos cuidados. Ainda segundo o boletim, 12 vítimas receberam alta e uma, com ferimentos leves, optou por deixar a unidade.