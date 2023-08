Até mesmo a ida corintiana ao campeonato entre clubes da América do Sul foi colocada em xeque quando o treinador optou por escalar um time completamente alternativo na última rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Liverpool, do Uruguai. Ainda que eliminado com uma derrota para o Independiente del Valle, do Equador, no jogo anterior, um empate em casa diante dos uruguaios daria a terceira colocação do grupo E para o Time do Povo, que confirmou o favoritismo, venceu por 3 a 0 e garantiu espaço nos playoffs da Sul-Americana.