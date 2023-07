- Hoje me despeço do Corinthians. Foram 3 anos vivenciando um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi uma honra vestir as cores alvinegras, sentir o peso dessa camisa e, principalmente, um pouco do calor da Fiel Torcida. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade e a todos que estiveram comigo nesses últimos anos no clube. Fica aqui minha gratidão a todos vocês. Valeu, Fiel! Valeu, Corinthians! - postou Reginaldo.