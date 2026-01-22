Santos x Corinthians tem duelo à parte entre Gabigol e Yuri Alberto; veja os números

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O clássico coloca frente a frente dois centroavantes formados nas categorias de base do Peixe: Gabriel Barbosa e Yuri Alberto.

Ambos foram revelados pelo Santos, mas seguiram caminhos distintos ao longo da carreira. Gabigol construiu sua trajetória inicial no clube, mas alcançou o auge com a camisa do Flamengo, onde conquistou 12 títulos e chegou à Seleção Brasileira.

Pelo Peixe, Gabigol venceu o Campeonato Paulista de 2015. O atacante ainda teve passagem pelo Cruzeiro antes de retornar ao Santos, por empréstimo, para a temporada atual. Desde a reestreia, marcou um gol, na vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, na primeira rodada do estadual.

O jogador também tem bom retrospecto contra o Corinthians. Em 2015, os clubes se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e o Santos avançou após vencer por 2 a 0 na ida, na Vila Belmiro, e por 2 a 1 na volta, na Neo Química Arena. Gabigol marcou dois gols nos confrontos.

Gabigol contra o Corinthians na carreira

29 jogos 17V | 8E | 4D 68% de aproveitamento 7 gols 260 minutos para participar de gol

Gabigol marcou na estreia do Campeonato Paulista (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)

Yuri Alberto foi revelado pelo Santos em 2018. O jogador deixou o clube em 2020, passou por Internacional, Zenit, e chegou ao Corinthians em 2022. O atacante se tornou um dos pilares do clube alvinegro.

Entre críticas e idolatria, Yuri Alberto conquistou dois títulos pelo Timão — o Paulistão e a Copa do Brasil de 2025. O atacante mantém bom retrospecto contra o ex-clube, e o Santos figura entre suas principais vítimas com a camisa alvinegra.

Times que mais sofreram gols de Yuri Alberto pelo Corinthians

6 - Atlético-GO (5 jogos)

6 - Internacional (5 jogos)

6 - Santos (9 jogos)

4 - São Paulo (11 jogos)

4 - Palmeiras (13 jogos)