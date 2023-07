- O técnico trabalha no intervalo de jogo, dos 15 minutos são só quatro que tem para trabalhar. Se tem uma hora para trocar jogador, é no intervalo. Se você fala "o segundo tempo foi melhor" porque você viu uma série de coisas que dá para fazer depois do primeiro tempo. Isso faz parte. Eu joguei com três zagueiros? Joguei. Ganhamos, então temos mais uma opção. Já joguei com linha de quatro. É normal conhecer e usar o jogador de acordo com o adversário, esse losango de hoje é feito a bastante tempo. Precisa encaixar, essas variantes são tranquilas - completou.