'Jogou errado': Diniz aponta dificuldade do ataque do Corinthians contra o Atlético-MG

O Corinthians só conseguiu marcar contra o Atlético Mineiro aos 43 da segunda etapa com Zakaria Labyand, em partida que o Timão teve dificuldade de produção ofensiva e pouco assustou a meta de Everson. A falta de efetividade foi explicada pelo técnico Fernando Diniz a após a partida, que afirmou que o time "jogou errado" em boa parte do confronto.

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O treinador analisou o comportamento do Corinthians ao longo da partida e disse que a equipe entrou com "muita pressa" na partida, o que dificultou a troca de passes no primeiro tempo. No intervalo, Diniz afirmou que corrigiu os erros da equipe e viu um segundo tempo correto do Timão.

- No primeiro tempo a gente jogou um pouco errado. Mais do que jogar mal, jogamos errado. Não estávamos achando os tempos de pressionar e a gente estava com muita pressa. Então, a gente errou muito passe sem necessidade. No segundo tempo a gente corrigiu e jogou certo. E jogando certo, passou a jogar melhor do que no primeiro tempo. E com isso a gente empurrou muito o Atlético e jogou eles para trás. Eles foram muito dedicados [os jogadores]. O Atlético se defendeu muito bem - disse Diniz, que valorizou a "paciência dos atletas em campo para insistir no plano até achar o gol.

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- A gente soube ter paciência, fomos modificando um pouco o jeito de jogar, as trocas [de passe] também, e aí surtiu efeito. E fizemos mais um gol com cruzamento e com bastante gente na área. Então, foi um mérito coletivo, além, obviamente, da qualidade individual do cruzamento do Matheuzinho e da finalização dos Zakaria - completou.

Diniz elogia evolução de Zakaria Labyad

O "herói improvável" do Corinthians na vitória em cima do Atlético marcou apenas seu segundo gol pela equipe em dois jogos seguidos. Zakaria Labyad precisou de pouco mais de dez minutos para balançar as redes e tem ganhado a confiança de Fernando Diniz, que revelou que não conhecia o jogador quando chegou ao Timão e precisou aprofundar suas observações sobre ele em meio ao calendário apertado do clube.

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- Zakaria é um jogador que, sinceramente, conhecia pouco. Aqui no Corinthians ele já era muito bem avaliado pelo pessoal internamente e eu fui conhecendo ele nos treinamentos e nos jogos, em meio a essa loucura de calendário com um jogo em cima do outro. No primeiro momento eu resolvi modificar pouco a equipe para dar um pouco de conjunto, melhorar a parte tática que a gente estava trabalhando, e ele estava com a minutagem baixa por dois motivos. O principal é que eu tinha muito pouco conhecimento do que ele era capaz de fazer e, conforme os jogos foram acontecendo e os treinamentos, eu fui entendendo a capacidade dele. Ele é um jogador extremamente técnico, que dá muito volume no jogo, inteligente para jogar. E é um grande profissional, acredito também que foi muito mérito dele para ele ter feito esse gol hoje - analisou Fernando Diniz.

Zakaria Labyad fez seu segundo gol com a camisa do Corinthians. (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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