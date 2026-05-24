'Sinalização positiva': Diniz projeta situação de Memphis e possibilidade de renovação

Memphis Depay voltou a jogar com o Corinthians após quase dois meses sem atuar por duas lesões musculares em sequência. Diante do Atlético Mineiro, o holandês atuou por 30 minutos e Fernando Diniz pôde acompanhar o jogador pela primeira vez desde sua chegada. O atacante só terá mais dois jogos antes da pausa para a Copa do Mundo e ainda tem futuro indefinido no Timão, que ainda negocia a possibilidade de renovação. O cenário, entretanto, tem apontado para um desfecho positivo, segundo o treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após a vitória por 1 a 0 em cima do Atlético Mineiro, Fernando Diniz falou sobre a possibilidade de contar com Memphis Depay após o retorno da temporada, no fim de julho. Para além do desejo do técnico de contar com o camisa 10, que já foi manifestado em diversas oportunidades desde que chegou ao Corinthians, o treinador vê uma "sinalização positiva" sobre as chances de extensão do vínculo.

- A sinalização é positiva. Existe um desejo no clube e de todos da direção para o Memphis fique. Então, a sinalização é positiva. Eu espero que isso se concretize. Acho que é um jogador que pode ajudar muito ainda. É um jogador que tem uma qualidade muito diferente. Foi muito bom ele voltar hoje depois de dois meses. Ele se preparou, se dedicou. E eu espero que quando a gente volte [da pausa para a Copa] ele possa nos ajudar na sequência. Não só dessa temporada, mas nos próximos anos - explicou.

continua após a publicidade

Diniz também já expôs que conversou com Memphis Depay em diversas oportunidades enquanto o atacante estava lesionado. Questionado sobre a relação que mantém com atletas que são vistos como "possíveis saídas", como Yuri Alberto e Matheuzinho, o treinador afirmou que deixou claro para o holandês a importância dele como figura técnica no Corinthians.

- Eu já conversei com o Memphis mais de uma vez, obviamente que eu não tenho o poder final da decisão, mas eu deixei claro para ele, ele sabe disso, que ele é um tipo de jogador que encaixa muito com aquilo que eu enxergo de futebol. Então, se a gente puder trabalhar junto por mais tempo, para mim vai ser uma alegria muito grande - completou.

continua após a publicidade

Memphis voltou a atuar pelo Corinthians contra o Atlético-MG. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Memphis muda o esquema do Corinthians?

A presença do atacante holandês pode indicar a necessidade de ajustes táticos no Corinthians. O cenário é trabalhado por Diniz, mas o treinador pondera que ainda é cedo para tratar do tema com mais firmeza, já que Memphis deve se apresentar para a seleção da Holanda, que deve confirmar sua convocação para a Copa, após o duelo do meio de semana pela Libertadores, contra o Platense-ARG.

Diniz falou sobre a possibilidade de trabalhar com três atacantes, diferente do 4-4-2 que vem utilizando desde sua chegada, com Yuri Alberto titular e outros nomes variando no setor. Jesse Lingard tem sido escolhido com frequência.

- É uma possibilidade [usar três atacantes], mas é uma coisa que a gente vai ver com mais clareza mais para frente, porque a gente vai ter mais um jogo e o Memphis já vai se apresentar para o Copa do Mundo, depois do jogo do Platense. Eu acho que esse o cronograma dele. Além disso, daqui dois jogos a gente vai parar e vamos ficar sem jogos, Mas é uma possibilidade, sempre. Variações táticas sempre são possibilidades, a gente vai procurar encaixar os melhores jogadores para que o Corinthians tenha mais chances de vencer os jogos - analisou Diniz.