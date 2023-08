A classificação contra o Newell´s Old Boys, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, vai além do peso esportivo para o Corinthians. Com a vaga assegurada às quartas de final, o Timão garantiu mais 600 mil dólares (R$ 2,9 milhões na cotação atual) em premiações da Conmebol. O Alvinegro segurou o empate sem gols em Rosário e avançou pela vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena.