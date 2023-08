Foi com sofrimento, e bota sofrimento nisso, mas o Corinthians está classificado às quartas de final da Copa Sul-Americana. No estádio Marcelo Bielsa, em Rosario, na Argentina, o Timão ficou no empate sem gols com o Newell’s Old Boys. Com a vitória corintiana por 2 a 1 no jogo de ida, em São Paulo, a promoção às quartas de final ficou nas mãos do clube alvinegro.



Mesmo sem gols, a partida teve muita emoção, principalmente com a equipe de Rosario encurralando o Timão desde o primeiro minuto. No entanto, faltou caprichar na definição e, principalmente, ver a bola passar pelo lateral Fábio Santos, que entrou no segundo tempo e evitou, pelo menos, duas chances claras de gols dos argentinos.