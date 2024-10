Saiba quanto o Corinthians vai faturar com o título da Libertadores

Staff Image Woman/Conmebol







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 20:06 • Rio de Janeiro

Maior campeão da Libertadores feminina, o Corinthians ampliou sua vantagem no topo das conquistas sul-americanas ao vencer o Independiente Santa Fé, da Colômbia, por 2 a 0, na tarde deste sábado, 20, e levantou o troféu pela quinta vez.

➡️ Corinthians vence Santa Fé e conquista o pentacampeonato da Libertadores

Com a vitória, o clube garantiu um prêmio de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,3 milhões), valor 17,64% superior ao de 2023. O Santa Fé, vice-campeão, receberá US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3,4 milhões), além dos US$ 50 mil (R$ 280 mil) já pagos pela participação no torneio.

Apesar do aumento na premiação feminina, os valores ainda estão longe dos oferecidos na Libertadores masculina. Em 2024, o campeão do torneio masculino receberá US$ 23 milhões (cerca de R$ 130 milhões), o maior valor pago por uma competição continental. Além disso, há prêmios extras em cada fase e por vitórias, além de um bônus em caso de conquista do Mundial de Clubes.

Confira a premiação da Libertadores Masculina 2024:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,87 milhão) por vitória

Oitavas: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas: US$ 1,7 milhão (R$ 9,65 milhões)

Semifinais: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Campeão: US$ 23 milhões (R$ 130,6 milhões)