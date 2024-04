Saiba como Rojas foi anunciado pelo Inter Miami mesmo estando vinculado ao Corinthians

(Foto: Divulgação "X" Inter Miami)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 19:25 • São Paulo (SP)

Sob contrato com o Corinthians na CBF até julho de 2027, o meia-atacante Matías Rojas foi anunciado como reforço do Inter Miami, equipe de Lionel Messi que disputa a MLS.

Rojas foi anunciado pelo Inter Miami como “agente livre”, assinando contrato válido até o final de 2024, com opção de renovação para 2025 e 2026. Através de nota oficial, o Corinthians informou que o paraguaio conseguiu o certificado internacional de transferência, que lhe garante o direito de exercer sua atividade profissional.

No entanto, o impasse financeiro entre Corinthians e Rojas ainda não foi resolvido, e o caso ainda depende de decisão arbitral da FIFA.

Após não chegar em um acordo com a diretoria do Timão, os representantes do atleta acionaram o Alvinegro na Fifa, cobrando 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões) do clube por conta de salários, direitos de imagens e outras verbas que constavam no contrato dele.

A última partida de Rojas pelo Corinthians foi em fevereiro de 2024, quando o Timão foi derrotado pela Ponte Preta na fase de grupos do Paulistão. Dias após a derrota contra a Macaca, o paraguaio não compareceu ao CT Joaquim Grava para treinar com o restante do elenco. A postura pegou a diretoria alvinegra de surpresa, e o departamento de futebol começou a elaborar a rescisão contratual do ex-camisa 10.