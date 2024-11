Uma das referências do elenco do Corinthians, o atacante paraguaio Ángel Romero ainda não definiu seu futuro com o clube paulista para a próxima temporada. Em um ano de altos e baixos dentro de campo, tanto do clube quanto do atleta, o cenário de luta contra o rebaixamento tem sido um empecilho para o avanço nas negociações de um novo vínculo.

O próprio presidente alvinegro, Augusto Melo, decretou que as negociações entre as duas partes não são vistas como uma prioridade neste momento, isso porque o foco é livrar o clube do rebaixamento nesta reta final de competição. Do lado do atleta, a decisão é clara: até o Timão se livrar da queda, Romero não definirá seus próximos passos na equipe.

Ángel Romero, jogador do Corinthians

Esse impasse pode chegar ao fim a partir de uma decisão unilateral por parte do atleta. Isso porque o acordo assinado entre o jogador e o clube em 2023 prevê uma cláusula de renovação automática que já foi cumprida. Caso Romero atuassem em 60% dos jogos no último ano de vínculo (2024), o atleta é quem optaria por renovar, ou não, com o Timão.

Atualmente, o atacante tem 55 jogos disputados, com 14 gols marcados e quatro assistências. No total, o Corinthians disputou 67 jogos. Ou seja, o paraguaio esteve em campo em 82% das partidas da equipe na temporada.

Em entrevista realizada após a cerimônia de sorteio do Paulistão 2025, Augusto Melo comentou a situação do atacante paraguaio, que é o maior artilheiro da história da Neo Química Arena, com 38 gols em 150 jogos.

- Romero é um grande jogador e tem a cara do Corinthians. Mas como falei, neste momento estamos focados nessa reta final e em sair dessa situação, almejar outras posições. Então vamos deixar isso para quando acabar o Campeonato Brasileiro, para sentar com a comissão técnica e a diretoria no geral para definir o ano de 2025 melhor - explicou o dirigente.

As atuações de Romero nesta temporada variaram bastante. O atacante foi importante em jogos marcantes da temporada e marcou gol em jogos contra o Fortaleza, pela Sul-Americana, Flamengo, pelo Brasileirão, e dois na estreia de Memphis Depay contra o Atlético-GO na Neo Química Arena.

Coincidência ou não, a chegada do holandês foi um dos fatores que afastou o paraguaio do time titular de Ramón Diaz, além de uma crescente de Yuri Alberto, que vive fase de artilheiro e, claro, uma queda de rendimento do próprio atleta.

Ao final do ano, a depender a situação do Timão, os corintianos poderão voltar a ver o artilheiro máximo de seu estádio vestino o manto alvinegro mais uma vez, ou irão se despedir de um atleta que marcou época em momentos diferentes vestindo a camisa do Corinthians. A expectativa é que ainda em dezembro a história ganhe um desenrolar mais claro entre as duas partes.