Recém-contratado pelo Corinthians, o meia paraguaio Matías Rojas pode ser desfalque do clube alvinegro no jogo contra o São Paulo, na próxima terça-feira (25), válido pela semifinal da Copa do Brasil. O jogador sofreu uma entorse no pé esquerdo no empate do Timão com o Bahia, em Salvador, pelo Brasileirão, realizado na noite deste sábado (22), e, portanto, pode estar machucado.