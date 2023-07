E poderia ter sido ainda pior para os corintianos na Arena Fonte Nova, já que no fim do primeiro tempo foi marcado um pênalti a favor do Bahia. No entanto, após recomendação da arbitragem de vídeo, André Luiz Skettino Policarpo Bento revisou no monitor do VAR e anulou a penalidade, já que a bola finalizada por Acevedo pegou nas costas do zagueiro Bruno Méndez, e não no braço do defensor do Timão.