Rojas iniciou o Majestoso no banco de reservas pois ainda não está com ritmo de jogo. O meia-atacante tratou nas últimas três semanas uma entorse no pé esquerdo e voltou a atuar no final de semana, jogando 15 minutos contra o Coritiba. Porém, contra o São Paulo, ele ele sentiu dores no tornozelo e tem presença incerta para o duelo deste sábado (19), contra o Cruzeiro, pela primeira rodada do returno do Brasileirão.