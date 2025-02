Ramón Díaz aponta razão para erros defensivos e pede atenção no Corinthians

O Corinthians empatou com o Guarani por 2 a 2, neste domingo (23), na última rodada do Paulistão, em duelo realizado na Neo Química Arena. Romero, duas vezes, marcou para o Timão, enquanto Rafael Bilu e João Marcelo fizeram os gols do Bugre.

Campanha do Corinthians garante mando em possível semifinal do Paulistão

O Timão saiu na frente, mas sofreu a virada e precisou buscar o empate na segunda etapa. Com a melhor campanha da primeira fase da competição, com 27 pontos, o Corinthians mostrou uma regularidade no torneio, mas um ponto de preocupação é a defesa, que sofreu 13 gols em 12 jogos.

— Eu acho que Corinthians é um time grande, e sempre tem que atacar, propor o jogo, e há riscos, agora que tem mata-mata, Libertadores, temos que ter muita atenção, concentração, vamos falar com a equipe, não com bola parada, temos que treinar, ser inteligente para não cometer esses erros. A equipe está bem, completamos um objetivo de terminar em primeiro no Paulistão, que é difícil, não sabia que era tão difícil, vamos prestar mais atenção, mas estamos contentes com a classificação — disse Ramón Díaz em entrevista coletiva.

Ramón Díaz falaram sobre o empate entre Corinthians e Guarani (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Dificuldades na campanha

O Corinthians terminou a competição com oito vitórias, três empates e uma derrota. A estratégia adotada pela comissão técnica foi mesclar as equipes, alternando entre titulares e reservas. A "força máxima" foi utilizada apenas nos clássicos: a vitória sobre o Santos por 2 a 1, o empate com o Palmeiras por 1 a 1 e a derrota para o São Paulo por 3 a 1.

— Nunca repetimos uma formação, mesmos companheiros, é muito difícil, essa justificativa existe é muito difícil, a defesa não repetiu, estamos mudando a cada jogo. Mas sim, não podemos sofrer tantos gols, há cobrança interna, mas estamos tranquilos — justificou Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians.

Próximo jogo

O Corinthians encara o Mirassol nas quartas de final do Paulistão, na Neo Química Arena. A partida será no próximo final de semana, mas a data e horário será definida na segunda-feira (24). Antes disso, o Timão encara o Universidad Central, da Venezuela, pelo jogo de volta da Fase Preliminar 2, na Neo Química Arena, em duelo marcado para a quarta-feira (26).