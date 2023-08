O Corinthians também tentou a contratação de Zé Welison, do Fortaleza. No entanto, o presidente do clube nordestino descartou a possibilidade logo no primeiro contato. Comprado pelo Leão do Pici por R$ 1,25 milhão no segundo semestre do ano passado, o valor de mercado do atleta atualmente gira em torno dos R$ 4 milhões, de acordo com a plataforma ‘Transfermarkt’. O Tricolor Cearense possui 75% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 25% são do Atlético-MG.