O primeiro é cria do Argentinos Juniors (ARG) e enfrentou o Timão duas vezes na fase de grupos da Libertadores. Ele é jovem, tem 22 anos, e tem o perfil que a atual diretoria corintiana deseja: atleta novo com potencial de revenda. O que poderia atrapalhar o negócio é uma relação desgastada com a direção da equipe argentina que no meio do ano ameaçou acionar o Corinthians na Fifa por conta do atraso em uma das parcelas referente a compra do meia Fausto Vera, no ano passado. A situação já foi resolvida pela equipe do Parque São Jorge.