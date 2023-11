A torcida do Corinthians apontou Yuri Alberto como um dos principais culpados pelo empate do Timão com o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Mesmo com as duas chances claras perdidas pelo camisa 9 corintiano, Renato Augusto destacou a importância do centroavante para o elenco, mas disse que o momento conturbado do clube vem afetando a confiança de Yuri.