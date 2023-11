CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> JOÃO PAULOOOOO! O goleiro do Santos, responsável por salvar o time em vários momentos na temporada, teve que defender uma bomba à queima-roupa e impediu que o Esmeraldino abrisse o placar.



> DEU SONO! Apesar de algumas jogadas com viés ofensivo, os goleiros não tiveram tantas ações nas jogadas de perigo da primeira etapa.



> TADEUUUUUUUUU! Logo no começo do segundo tempo, Kevyson disparou em velocidade pela esquerda, chutou direto para o gol e, com o pé, o goleiro Goiás salvou o Esmeraldino.