Vila ou Arena do Corinthians? Saiba o que falta para Santos decidir mando no Paulistão

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 07:05 • São Paulo (SP)

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, contrariou o técnico Fábio Carille e não descartou a possibilidade do clube enfrentar o Portuguesa, pelas quartas de final do Paulistão, na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

Os departamentos financeiros de Santos e Corinthians se alinharam financeiramente pela cessão da Neo Química Arena, mas o Peixe aguarda o desfecho dos classificados ao mata-mata para decidir o mando de campo contra a Portuguesa. A boa relação entre Marcelo Teixeira e Augusto Melo, mandatário corintiano, ajudou nas conversas.

Com o intuito de evitar brigas entre torcidas, o Ministério Público de São Paulo impede a realização de dois jogos entre “times grandes” do estado no mesmo dia. Assim, caso o São Paulo confime vaga na próxima fase da competição, uma possibilidade seria antecipar a partida do Alvinegro Praiano para o dia 13 ou 14 de março.

- O Santos não aceita jogar às 11 horas em São Paulo. Primeiro precisa resolver a questão dos classificados. Se isso acontecer, a FPF estuda a possibilidade de que o Santos jogue durante a semana. Temos de avaliar, dependendo do horário, se teremos atrativos para o torcedor repetir o mesmo volume que tivemos no Morumbis. Precisamos fazer os cálculos e colocar o maior número de pessoas no estádio para termos um resultado financeiro satisfatório - afirmou Marcelo Teixeira durante coletiva.

Além de avaliar o público, a diretoria do Alvinegro Praiano também vai levar em consideração a avaliação do elenco, que prefere atuar na Vila Belmiro.

Santos pode ter a melhor campanha entrando no mata-mata do Paulistão (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Antes da decisão contra a Portuguesa, o Santos enfrenta a Inter de Limeira pela rodada final da fase de grupos do Paulistão. O clube precisa de um resultado superior ao Palmeiras para terminar com a melhor campanha geral.