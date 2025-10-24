E a pontaria? veja quem menos precisa de chances para marcar pelo Corinthians

No Corinthians de 2025, alguns jogadores chamam atenção não apenas pela presença em campo, mas pela eficiência na hora de balançar as redes. Gui Negão, por exemplo, precisou de apenas 2,6 finalizações para marcar um gol. O atacante disputou 16 partidas, sendo 11 como titular, e já soma cinco gols na temporada, com 100% de aproveitamento em grandes chances.

Depois do atacante, o volante Maycon aparece com 4,3 finalizações por gol. André Carrillo vem logo atrás, com 4,6 finalizações, mostrando eficiência na hora de balançar as redes, seguido por Héctor Hernández, que precisa de 7 finalizações para marcar. Matheus Bidu e Yuri Alberto completam a lista dos mais precisos, com 7,5 e 7,6 finalizações por gol, respectivamente.

A sequência ainda inclui Talles Magno (7,8), Matheuzinho (8,3), Igor Coronado (9,3), Ángel Romero (9,6) e Memphis, que precisa de 10,9 finalizações para marcar.

Em 2025, o Corinthians disputou 61 jogos, com 30 vitórias, 16 empates e 15 derrotas, alcançando aproveitamento de 58%. A equipe marcou setenta e cinco gols, média de 1,2 por partida, com 11,5 finalizações por jogo, sendo 3,8 delas no alvo.

Para balançar as redes, o time precisou de cerca de 9,3 finalizações, além de criar em média duas grandes chances por confronto. Na construção das jogadas ofensivas, o Corinthians registrou 525,7 toques até marcar e 56,3 até finalizar, mantendo posse de bola média de 55,3% ao longo da temporada.

Finalizações para marcar no Corinthians 2025: (pelo menos 10 finalizações)

2.6 - Gui Negão

4.3 - Maycon

4.6 - André Carrillo

7.0 - Héctor Hernández

7.5 - Matheus Bidu

7.6 - Yuri Alberto

7.8 - Talles Magno

8.3 - Matheuzinho

9.3 - Igor Coronado

9.6 - Ángel Romero

10.9 - Memphis

Detalhes dos cinco jogadores mais eficientes:

Gui Negão - 2.6 finalizações para marcar

O atacante disputou 16 jogos pelo Corinthians em 2025, sendo 11 como titular. Marcou cinco gols e deu duas assistências, com 13 finalizações, cinco delas no gol, precisando de 2,6 finalizações para marcar. Participou de sete passes decisivos e sofreu 21 faltas, com nota Sofascore de 6,82.

16 jogos (11 titular) 5 gols 2 assistências 128 minutos para participar de gol 2 grandes chances criadas 100% de conversão em grandes chances (5/5) 7 passes decisivos 13 finalizações (5 no gol) 2.6 finalizações para marcar 30% de eficiência nos duelos 21 faltas sofridas (1.3 por jogo)

Maycon - 4.3 finalizações para marcar

Atuou em 34 partidas, 20 como titular, marcou três gols e deu uma assistência. Criou duas grandes chances, participou de 17 passes decisivos, teve 13 finalizações (três no gol), acerto de 55% nos passes longos e eficiência de 45% nos duelos. Cometeu quatro cartões amarelos e recebeu nota Sofascore de 6,80.

34 jogos (20 titular) 3 gols 1 assistência 2 grandes chances criadas 17 passes decisivos (0.5 por jogo) 13 finalizações (3 no gol) 55% de acerto no passe longo 0.8 desarmes por jogo 2.3 bolas recuperadas por jogo 0.4 interceptações por jogo 45% de eficiência nos duelos 16 faltas (0.5 por jogo) 4 cartões amarelos Nota Sofascore 6.80

Maycon marcou três gols na temporada (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

André Carrillo - 4.6 finalizações para marcar

Esteve em 41 jogos, sendo 29 como titular, marcou três gols e deu duas assistências. Criou oito grandes chances, participou de 36 passes decisivos, teve 14 finalizações (cinco no gol) e 64% de eficiência nos dribles, com nota Sofascore de 6,99.

41 jogos (29 titular) 3 gols 2 assistências 36 passes decisivos (0.9 por jogo) 8 grandes chances criadas 85% de acerto no passe longo 14 finalizações (5 no gol) 64% de eficiência nos dribles 1.2 desarmes por jogo 3.2 bolas recuperadas por jogo 47% dos duelos vencidos 0.9 faltas cometidas por jogo Nota Sofascore 6.99

Héctor Hernández - 7.0 finalizações para marcar

Jogou 19 partidas, oito como titular, marcou dois gols e deu uma assistência. Teve 14 finalizações, sete delas no gol, precisando de 7,0 finalizações para marcar, participou de cinco passes decisivos e recebeu nota Sofascore de 6,64.

19 jogos (8 titular) 2 gols 1 assistência 206 minutos para participar de gol 25% de conversão em grandes chances (2/8) 5 passes decisivos 14 finalizações (7 no gol) 7.0 finalizações para marcar 37% de eficiência nos duelos 6 faltas sofridas (0.3 por jogo) Nota Sofascore 6.64

Héctor Hernández, atacante do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Matheus Bidu - 7.5 finalizações para marcar

Participou de 38 jogos, sendo 32 como titular, marcou quatro gols e deu quatro assistências. Criou oito grandes chances, participou de 42 passes decisivos, finalizou 30 vezes (sete no gol) e teve 56% de eficiência nos duelos, com nota Sofascore de 7,15.