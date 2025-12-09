O Corinthians se prepara para encarar o Cruzeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Raniele ficou fora dos dois últimos treinos do Timão e se tornou preocupação para Dorival Júnior.

A informação foi trazida pelo 'ge.globo'. O volante sentiu dores no tornozelo esquerdo e não participou das atividades promovidas por Dorival Júnior na segunda e na terça-feira. O atleta deve viajar com o elenco para Belo Horizonte e será reavaliado antes da partida.

No domingo (7), no empate por 1 a 1 com o Juventude, Raniele entrou na segunda etapa. O jogador deixou o jogo com um inchaço no tornozelo esquerdo e iniciou o processo de tratamento com o departamento médico. O volante disputou 49 partidas na temporada e é peça fundamental na equipe de Dorival Júnior.

O treinador utiliza Raniele tanto como primeiro volante, quanto como terceiro zagueiro, muitas vezes durante uma mesma partida, como variação tática. Sem o jogador, Dorival Júnior terá que contar com os reservas imediatos para posição: José Martínez ou Ryan são os mais cotados.

Raniele não participou dos dois últimos treinamentos do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/via Gazeta Press)

Dores de cabeça no Corinthians

Garro e Yuri Alberto também são dúvidas para o confronto. O argentino se recupera de um estiramento no sóleo, músculo localizado na panturrilha, e ficou fora dos últimos dois jogos. Yuri Alberto sofreu uma inflamação no adutor da perna esquerda e também perdeu as últimas partidas.

A dupla avançou no processo de recuperação, estiveram em campo nos dois últimos treinamentos e podem ser novidade contra o Cruzeiro. Memphis, recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo, entrou em campo contra o Juventude e será reforço do Corinthians na semifinal.