Raniele relembra eliminação no Paulista e vibra com nova fase do Corinthians

Classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, às vésperas de uma disputa na Libertadores, o Corinthians vive um momento muito diferente do último ano, quando o clube foi eliminado precocemente na competição estadual.

Remanescentes do elenco da temporada passada vibram com a boa fase do Corinthians. Raniele, volante que foi destaque do clube alvinegro no último Paulistão, falou sobre a mudança de clima no Timão neste ano.

— Eu fico feliz porque o começo desse ano está sendo bem melhor que o ano passado quando tivemos que corrigir a rota ao longo da temporada, em meio a derrota, a crises, a problemas e momentos ruins, eu lembro quando não tínhamos mais possibilidade, e nos momentos bons temos que aproveitar — disse o jogador na zona mista da Neo Química Arena.

Raniele falou sobre o atual momento do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Expectativa para a Libertadores

O Corinthians faz a sua estreia na competição continental na próxima semana, no dia 19 de fevereiro, contra o Universidad Central, na Venezuela, no Olímpico UCV, em Caracas. Raniele falou sobre a decisão na Pré-Libertadores e vibrou com a chegada do clube alvinegro ao torneio.

— Antes da final temos a Portuguesa no final de semana, temos que vencer para depois pensar na Libertadores. Estamos felizes de colocar o Corinthians neste patamar, quem não é torcedor não acreditava que poderíamos conseguir essa vaga, espero que a gente passe essa fase — disse o volante do Timão.

Próximo jogo

Classificado e líder da tabela geral do torneio, o Timão volta a entrar em campo pelo Campeonato Paulista no próximo sábado (15). O Corinthians encara a Portuguesa, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, na décima rodada da competição.