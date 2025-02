Memphis destaca evolução do Corinthians e exalta torcida

Responsável por uma bela assistência no segundo gol do Corinthians sobre o Santos, Memphis Depay falou sobre a vitória por 2 a 1 no clássico, exaltou a evolução do Timão e pediu melhorias para que o time possa disputar títulos nesta temporada.

— Vai ser uma temporada importante para o Corinthians, mas com este estádio, com este apoio, com este time, com o caráter que temos, se continuarmos treinando forte, analisando o que podemos melhorar, isso é o mais importante, porque temos que melhorar, então podemos ganhar títulos — afirmou o jogador após o jogo em entrevista para a “Cazé TV”.

O jogador ressaltou a necessidade de o Corinthians aprimorar a posse de bola. Segundo o atacante, isso evitaria que adversários, como o Santos, conseguissem reagir na parte final das partidas.

— Feliz com a vitória. Penso que criamos algumas chances no começo, que foi difícil para a gente se achar no jogo. No final, eu me sinto bem, me sinto bem. A atmosfera do estádio foi incrível. Eu me sinto em casa aqui. Claro que acho que ainda temos que melhorar, especialmente quando temos a bola. Precisamos encontrar uma maneira, em nosso DNA, de manter mais a posse, jogar mais um jogo de posição, entender melhor uns aos outros, mas isso leva tempo, sabe. Acho que o time está evoluindo, estamos indo muito bem. Ganhamos muitos jogos. Corremos muito. No final, estou feliz aqui.

O jogador também comentou sobre a emoção de estrear com a camisa 10, um detalhe previsto em seu contrato. O antigo dono do número, Garro, agora veste a camisa 8 no Timão.

— Claro, agora jogando com a camisa 10, é um prazer. É algo com que sonhei — revelou.

O atacante também destacou como a liga brasileira vem chamando atenção na Europa, principalmente na Holanda, onde seus ex-companheiros acompanham os jogos.

Memphis e Neymar durante o clássico (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

— Estou focado principalmente aqui. Claro, muitos jogadores fazem perguntas, como é lá? Eles veem os melhores momentos, assistem aos jogos, porque transmitem na Holanda. E eu digo a eles que é uma liga interessante. Acho que está crescendo. O futebol tem uma intenção pura, às vezes é aberto, às vezes o jogo é fechado, você não sabe o que vai enfrentar às vezes. É uma surpresa às vezes, o que não é fácil, eu acho — analisou o treinador.

Além disso, Memphis ressaltou a paixão dos brasileiros pelo futebol e como isso tem despertado o interesse de outros atletas estrangeiros em atuar no país.

— As condições climáticas, às vezes faz calor, mas as pessoas aqui vivem pelo futebol, e eu digo isso a eles. Digo que a paixão é real, e digo que está crescendo. Acho que está definitivamente crescendo, e muitas pessoas estão demonstrando interesse em vir para o Brasil — finalizou o jogador.