Dorival projeta dificuldades ao Corinthians: 'Não temos outro caminho'

O Corinthians sofreu a primeira derrota nesta temporada. Nesta quinta-feira (15), o clube alvinegro foi derrotado por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Dificuldades, entretanto, estão no prognóstico de Dorival Júnior ao Timão para o início de 2026.

A equipe conquistou o título da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro, e poucos dias depois, em 3 de janeiro, se reapresentou para a temporada. Além do pouco tempo de descanso, perdeu peças do elenco como Romero, Talles Magno, Maycon e Angileri.

O desgaste e o elenco enxuto são apontados pelo treinador como motivos para uma oscilação. Autor de entrevistas pragmáticas, Dorival Júnior foi sincero ao falar das dificuldades do Corinthians e mostrou preocupação com a sequÊncia no Paulistão, que terá clássicos contra São Paulo, em Itaquera, e Santos, fora de casa.

- Nós não temos outro caminho, então o torcedor que vá se acostumando, porque tivemos um tempo mínimo de recuperação e ainda menor de preparação. Ela não foi ideal, adequada. Saímos de dois jogos e estamos pegando três adversários da Série A. Depois da primeira partida, já são três clássicos em sequência. Talvez sejamos a única equipe do Campeonato Paulista que terá esses confrontos logo no início - disse em entrevista coletiva após a derrota em Bragança Paulista.

Dorival Júnior falou sobre a temporada do Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Em uma semana, o Timão terá dois clássicos pelo Paulistão. O torneio terá somente oito rodadas na primeira fase do Paulsitão. Além disso, estreia no Brasileirão no próximo dia 29, contra o Bahia, na Neo Química Arena.

Apesar dos pés no chão em relação a competição estadual, Dorival Júnior valorizou a postura do Corinthians no mercado. Gabriel Paulista, reforço da equipe, iniciou a partida com o Bragantino como titular. Além do zagueiro, o Timão encaminhou as contratações do meia Matheus Pereira, do lateral-direito Pedro Milans e do atacante Kaio César.

- Finalizamos uma competição no dia 21, tivemos pouco tempo de recuperação e preparação, então podem se preparar, pois teremos dificuldades dentro do Campeonato Paulista, inclusive comprometendo o Brasileiro. Por isso estamos trabalhando intensamente, buscando nomes no mercado, todos jogadores com condições de estar no Corinthians, sem fazer grandes investimentos, mas olhando qualidade e tentando melhorar as condições da nossa equipe - disse o treinador em entrevista coletiva.