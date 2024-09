Ramón elogia comprometimento e vê caminho para recuperação do Corinthians no Brasileiro

(Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 00:57 • São Paulo (SP)

O técnico Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva após a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, nesta terça-feira (17), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O comandante corintiano começou elogiando a atuação e o comprometimento do time contra um adversário difícil como o Fortaleza.

- Na verdade eu quero felicitar os jogadores porque tiveram um comprometimento tático com tudo que tínhamos conversado durante o dia. Respeitaram ao máximo e também tiveram a personalidade de sair pra jogar contra uma grande equipe. Essa equipe no ano passado chegou à final da Sul-Americana e tem um grande treinador, tem grandes jogadores, um campo muito difícil, mas hoje realmente a equipe respondeu de uma maneira incrível - declarou Ramón.

Para ele, no entanto, a situação não pode ser encarada como definida.

- Bom, acredito que uma coisa importante é o plantel que temos. Temos a possibilidade de que os jogadores contratados se adaptem rápido, que jogadores importantes estejam retornando e por isso podemos competir nos três torneios. Claro que a série aqui não está resolvida porque jogamos contra uma grande equipe, uma equipe que pode te complicar, mas se seguir tendo a mentalidade que tivemos hoje e como enfrentamos esse tipo de partida, vamos ter a possibilidade de passar, mas não está fácil- ponderou.

O técnico do Corinthians também afirmou que estava satisfeito por ter conseguido poupar atletas que vinham sendo titulares, como Garro e André Ramalho, e que mesmo assim o time tenha tido uma boa atuação.

- Sim temos que nos recuperar urgentemente no Brasileirão. Que a equipe tenha essa atitude, que jogue como uma equipe grande, com uma certa determinação. Pudemos deixar descansando alguns jogadores que vinham jogando habitualmente e todos os jogadores que jogaram responderam da melhor maneira, assim que estou feliz por todo o grupo. Estamos nos preparando para a parte final que é a mais importante, que vamos jogar o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana.

Ramón também foi questionado sobre a situação do Corinthians no Brasileirão e sobre como uma vitória segura como a desta terça (18) pode influenciar na recuperação da equipe no campeonato nacional.

- Eles sabem a situação que estamos e queríamos sair o mais rápido possível para assim demonstrar ao público que queremos conquistar esses resultados para todos que nos acompanham - iniciou.

- Eu disse quando eu cheguei que queria competir com todos. Sim, sabemos que estamos em uma situação complicada no Brasileirão mas, se a equipe responder dessa maneira, teremos que sair. A única maneira de sair é com o jogo, com a atitude e com a contundência porque hoje, por exemplo, realmente a equipe teve muitas situações e o resultado podia ter sido distinto mas estamos contentes e felizes. Esperamos continuar dessa maneira - concluiu.

Agora, o Corinthians retorna a São Paulo para se preparar para o confronto contra o Atlético-GO no sábado (21), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa da 18ª colocação com 25 pontos, enquanto o Atlético é o lanterna do campeonato com apenas 18 pontos.