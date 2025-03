Ramón elogia atuação de Memphis no Corinthians: ‘entendeu que jogávamos uma final’

Classificado à semifinal do Paulistão após a vitória sobre o Mirassol, por 2 a 0, neste domingo (2), o técnico Ramón Díaz elogiou a atuação do Corinthians e o comprometimento dos jogadores que estiveram em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Primeiro quero felicitá-lo (Memphis), porque foi muito inteligente taticamente pelo que fizemos no jogo. Ele voltou para cobrar o lateral, é um grande profissional e entendeu que jogávamos uma final. Yuri também, Romero também. Taticamente fomos muito bem, e tivemos um ótimo resultado — disse o treinador do Corinthians.

Memphis deu uma assistência para Romero marcar no primeiro tempo e fechou o placar na etapa final.

Apesar da vitória, o Corinthians teve de lidar com a pressão do jogo decisivo, ainda mais após o time ter passado sufoco diante do Universidad Central da Venezuela, pela Libertadores, na última quarta-feira.

continua após a publicidade

— A torcida tem direito de falar, pois são torcedores e podem falar o que querem. Sabemos o que fazemos, não estamos chateados com ninguém. Cada um tem o direito de falar e fazer o que quiser. Este grupo está fazendo o Corinthians ressurgir, este grupo tem sofrido muito. Eles conseguiram competir com uma preparação de uma semana. Estou muito orgulhoso do elenco. São seres humanos, passam por coisas diferentes. Cada um tem o direito de fazer o que quer, mas talvez teriam que ter mais memória, como quando chegou este grupo e como está agora, mas estamos contentes, a torcida apoiou — analisou o auxiliar-técnico Emiliano Díaz.

➡️ Romero assume a artilharia isolada do Corinthians no século XXI

Para o jogo com o Mirassol, a comissão técnica do Corinthians fez uma mudança tática no time. Sacou o meia Rodrigo Garro e optou por jogar com Romero, formando uma linha de três atacantes.

continua após a publicidade

— Primeiro porque temos características para jogar desta maneira. Taticamente, os jogadores estiveram bem, gostei, como o sacrifício de Memphis, Romero e Yuri. Sabíamos que poderíamos jogar desta maneira, e gostei muito.

O Timão volta a campo na quarta-feira, diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores.