Memphis celebra evolução do Corinthians: ‘Começamos a jogar melhor’

O atacante Memphis Depay foi o grande destaque da vitória do Corinthians sobre o Mirassol, por 2 a 0, neste domingo (3). O holandês deu uma assistência e marcou um gol na partida que garantiu o Timão na semifinal do Paulistão. Apesar da vitória sem sustos, o camisa 10 celebrou a evolução do time.

— Eu não sei (se é meu melhor momento). Começamos a jogar melhor. Como falei no último jogo, temos que aprender a controlar os jogos, colocar mais esforços para marcar mais gols. Nós jogamos muito hoje, é tudo o que a gente pode fazer. A gente pode jogar melhor e tomar melhores decisões — pediu o jogador.

Após marcar no segundo tempo, Memphis celebrou com seu gesto tradicional e, em seguida, reproduziu a comemoração de Neymar, do Santos. O camisa 10 do Peixe já havia "copiado" a do holandês ao balançar as redes no último jogo. Apesar de rivais em campo, os dois atletas mantêm uma boa relação fora dele. Memphis aproveitou para revelar o combinado que fizeram sobre as comemorações.

— Nos falamos há um tempo, e ele falou: 'Se eu marcar, vou fazer a sua comemoração’. Infelizmente, tem sido difícil para eu marcar, os goleiros não deixam eu marcar. Eu espero que a gente, se enfrentá-los, vença eles de novo. Temos uma longa temporada pela frente, precisamos ser pacientes, desenvolver. O primeiro tempo hoje foi muito bom, eu acho — finalizou o jogador.

Com a vitória, o Corinthians garantiu o mando de campo na semifinal e em uma possível final. Se o alvinegro passar pela fase semifinal, o segundo jogo da decisão será na Neo Química Arena.

