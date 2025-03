Romero assume a artilharia isolada do Corinthians no século XXI

Romero marcou o primeiro gol do Corinthians sobre o Mirassol, neste domingo (2), na Neo Química Arena, na vitória parcial do clube alvinegro por 1 a 0. Aos 20 minutos da primeira etapa, o paraguaio aproveitou escanteio cobrado por Memphis e cabeceou dentro da pequena área para tirar o zero do placar.

Foi o 66º gol de Romero com a camisa do Corinthians e o jogador se tornou o maior artilheiro do Timão no século XXI. O paraguaio havia igualado a marca de 65 tentos de Jô ao balançar as redes em duas oportunidades no empate por 2 a 2 contra o Guarani, no último sábado (22).

O atacante também ampliou a própria marca na Neo Química Arena. Romero chegou aos 42 gols e lidera o ranking de artilharia em Itaquera. O jogador balançou as redes em quatro oportunidades nesta temporada, todas no Campeonato Paulista.

O Corinthians usou as suas redes sociais para valorizar o feito de Romero. A vitória parcial classifica do Timão para as semifinais da competição estadual. O atacante ganhou a vaga no time titular com a decisão da comissão técnica em poupar o meia Rodrigo Garro para a decisão contra o Mirassol.

História de Romero e o Timão

Contratado em 2014, o jogador permaneceu até 2018, e retornou em 2023. Em todas essas temporadas, Romero disputou 337 partidas com a camisa do Corinthians e conquistou quatro títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e dois Campeonatos Paulistas (2017 e 2018).

Marcado na história do Corinthians e considerado um ídolo por grande parte da Fiel, o atacante ainda carrega os feitos de ser o maior goleador estrangeiro do clube, com 66 gols.