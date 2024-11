Veja como foi o reencontro de Cássio com o Corinthians

A vitória do Corinthians contra o Cruzeiro por 2 a 1, na Neo Química Arena, marcou o reencontro do clube alvinegro com ex-goleiro, Cássio. O ídolo do clube alvinegro não atuou no duelo desta quarta-feira (20), mas esteve com o clube mineiro no estádio em Itaquera.

O reencontro entre Cássio e o Corinthians foi comedido. Fernando Diniz optou por não relacionar o goleiro no jogo, visando a preparação para o confronto do Cruzeiro contra o Racing, no sábado (23), às 17h (de Brasília), no Paraguai, pela final da Copa Sul-Americana.

Assim, Cássio, 37 anos, que disputou 712 jogos pelo Corinthians, não foi rival do clube que tanto se acostumou em defender. Antes do jogo iniciar, o goleiro não entrou no gramado para saber qual seria a reação da Fiel e chegou, no máximo, na beira do túnel que dá acesso ao campo do Timão.

Cássio conversou com ex-companheiros do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Durante a partida

Fora do jogo, Cássio assistiu ao confronto entre Corinthians e Cruzeiro em um camarote da Neo Química Arena, com funcionários do clube mineiro. O goleiro assistiu ao início avassalador de seu ex-clube, que marcou dois gols em cinco minutos na primeira etapa, feitos por Memphis e Yuri Alberto.

Fora de campo, não pôde ajudar o Cruzeiro a esboçar uma reação, mas criou esperanças ao ver Kaiki balançar as redes aos 30 minutos da primeira etapa. O calor de 30 graus impediu que o jogo tivesse mais emoções, e o segundo tempo começou e terminou com 2 a 1 para o Corinthians no placar.

Emoção de Cássio

Após o final da partida, o ex-goleiro do Timão visitou o vestiário de seu antigo clube. O jogador levou uma caixa com camisetas do Cruzeiro e esteve junto aos ex-colegas por cerca de 20 minutos. Após sua saída, foi imediatamente o centro das atenções.

Cássio parou para conversar com uma torcedora que, na época em que saiu do Timão, em maio, revelou que mudaria de time. Dona Maria do Carmo, 60 anos, viralizou nas redes sociais com a declaração. O jogador foi atencioso com a fã.

O atleta parou para conversar com a imprensa. Apesar de dizer que não é uma pessoa emotiva, Cássio disse que terá que se preparar psicologicamente toda vez que reencontrar o Corinthians.

- Um clube que eu tenho muito amor, carinho e respeito. Poder estar aqui, receber o carinho das pessoas, ver as pessoas com quem trabalhei, muitas pessoas que estavam aqui antes de eu chegar no Corinthians, é muito respeito, é muito legal. Lógico que não só agora, toda vez que eu vier aqui vai ser um jogo diferente. Eu tenho que me preparar psicologicamente muito bem por tudo que vivi aqui, por tudo. Eu sou um cara que não sou muito emotivo, de demonstrar as coisas assim, mas tenho muito amor, carinho e respeito por tudo que vivi aqui, foram coisas inesquecíveis e que vou ter sempre guardado na minha memória - declarou o goleiro.

A trajetória de Cássio

Contratado em 2011, o goleiro passou mais de uma década no Timão. Com 712 partidas, ao todo, foram nove títulos conquistados neste período, incluindo a Libertadores e o Mundial de Clubes, vencidos em 2012.

O último jogo do goleiro com a camisa alvinegra foi em abril deste ano. Cássio foi titular na derrota do Timão por 1 a 0 para o Argentinos Juniors, na Copa Sul-Americana, no dia 23 de abril, em partida disputada em Buenos Aires.