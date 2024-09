Ramón Díaz revela o que pensa de reforços e afirma: ‘Agora vão conhecer o que é o Corinthians’

Ramón Díaz rasgou elogios aos novos reforços do Corinthians, os atacantes André Carrillo e Memphis Depay (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 00:28 • São Paulo (SP)

O técnico Ramón Díaz não poupou elogios para se referir aos novos reforços do Corinthians, os atacantes André Carrillo e Memphis Depay. O argentino afirmou estar feliz com as contratações e valorizou o esforço da direção do clube nas negociações.

- É claro que essas duas últimas (contratações), como o Carrillo e o Memphis (Depay), me parecem ser de grande categoria. O presidente e toda a comissão fizeram um esforço enorme para poder contratá-los. E eu acho que todo mundo está feliz. Na semana, nós vimos a transcendência que esses jogadores têm. Com certeza, eles vão nos ajudar muito - disse o técnico em coletiva após a vitória (e classificação) do Timão por 3 a 1 sobre o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Na sequência, o técnico revelou seus planos de curto prazo para os jogadores. Ramón Díaz se comprometeu a acelerar a preparação dos atletas para que joguem o mais rápido possível, começando pela adaptação de ambos ao dia a dia no clube.

- Agora vão conhecer o que é o Corinthians e, com certeza, com a qualidade que eles têm vão nos ajudar muito no futuro. Nós vamos tentar colocá-los bem para poderem jogar o mais rápido possível, porque são jogadores de hierarquia.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (14) diante do Botafogo, às 21h (hora de Brasília) no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão.