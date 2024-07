Último trabalho de Emiliano e Ramón Díaz foi no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 09/07/2024 - 20:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Próximo de um acerto para ser o novo técnico do Corinthians, Ramón Díaz contou com a chegada de diversos jogadores após seu anúncio no Vasco. Ao todo, 16 atletas foram contratados, sendo que 10 destes foram na janela de transferências do início de 2024.

Comparando as duas janelas (julho de 2023 e janeiro de 2024), Ramón Díaz foi mais incisivo e teve uma participação maior nesta última. Apesar disso, o processo de contratação da 777 Partners sempre foi um empecilho no Vasco.

O caso foi abordado publicamente pelo filho de Ramón, Emiliano Díaz, em entrevista ao "Canal Futbolaço". Ao citar o processo de contratações da 777 Partners, o ex-auxiliar disparou dizendo que o Cruz-Maltino podia pagar pelos jogadores indicados.

Cúellar estava louco para voltar a jogar conosco. Estava tudo certo, depois, não sei o que aconteceu. Dos 28 jogadores, um foi para o Boca, outro para o Corinthians… Serviam para todos os clubes, menos para o Vasco… E eram jogadores com o preço que o Vasco pode pagar — revelou Emiliano Díaz

Os times de Ramón Díaz costumam ter um volante marcador, um meia e um centroavante. Na época que o argentino chegou ao Vasco, o elenco cruz-maltino tinha apenas Gary Medel como principal opção.

Posteriormente, Medel passou a ser utilizado como zagueiro. Com isso, Zé Gabriel se tornou a principal opção no Vasco de Ramón Díaz. Por outro lado, Gustavo Cuéllar sempre esteve em pauta para vestir a camisa 5 cruz-maltina. Além disso, nomes como Paulinho, Payet e Vegetti chegaram para preencher as lacunas do elenco.

Trazendo para o elenco do Corinthians, para vestir a camisa 5, 10 e 9, no time de Ramón Díaz, a equipe conta com Fausto Vera, Raniele, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Yuri Alberto e Pedro Raul. Resta saber se as opções agradam ao técnico argentino.

🗒️ CONFIRA OS JOGADORES QUE CHEGARAM AO VASCO APÓS RAMÓN DÍAZ SER ANUNCIADO:

2024

- Keiller (goleiro, 27 anos);

- Victor Luís (lateral-esquerdo, 31 anos);

- João Victor (zagueiro, 25 anos);

- Robert Rojas (zagueiro, 28 anos);

- Sforza (volante, 22 anos);

- Hugo Moura (volante, 26 anos);

- Galdames (volante, 27 anos);

- Adson (atacante, 23 anos);

- Clayton Silva (atacante, 25 anos);

- David (atacante, 28 anos).

2023

- Praxedes (meia, 22 anos);

- Paulinho (meia, 27 anos);

- Payet (meia, 37 anos);

- Sebastián (atacante, 26 anos);

- Rossi (atacante, 31 anos);

- Vegetti (atacante, 35 anos).

*Ramón Díaz também pediu as renovações contratuais do zagueiro Maicon, do volante Zé Gabriel e do meia Praxedes (empréstimo), além da aquisição do lateral-direito Paulo Henrique.

Emiliano e Ramón Díaz estão próximos de um acerto com o Corinthians (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Ramón e Emiliano Díaz desembarcaram no Brasil nesta terça-feira (9). Porém, a dupla ainda não estreia nesta rodada do Brasileirão, quando o Corinthians enfrenta justamente o Vasco, em São Januário.